Hardik Pandya Captaincy: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರ ಐಪಿಎಲ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ತಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಾಯಕತ್ವದ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಈ ಡೀಲ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಾದರೆ ನಾಯಕತ್ವವೂ ಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ವಾಪಸಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಮರಳಲು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಆಸಕ್ತಿ
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ತಂಡವನ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ 2023ರಲ್ಲೂ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವನ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2024ರ ಸೀಸನ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ಗೆ ಮರಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ನನ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಗಿಲ್ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಫೈನಲ್ವರೆಗೂ ತಲುಪಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಿಲುವನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಷರತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ವಾಪಸಿ ಮಾತುಕತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೇಲೆ GT ನಂಬಿಕೆ
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕತ್ವದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಗಿಲ್, ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡರೂ, ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡುವುದು ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಯಾವುದು?
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಾಪಸಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರ ಮುಂದಿನ IPL ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಯಾವ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ನಾಯಕತ್ವವೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೇ?
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವೂ ಎದುರಾಯಿತು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬದಲಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ರನ್ನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದಾಗ ಮುಂಬೈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. 2024ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಮರಳಲು ನಾಯಕತ್ವದ ಷರತ್ತು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ IPL ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ವಾಪಸಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ?
ಸದ್ಯದ ವರದಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಚಾರ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾರ್ದಿಕ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ವಾಪಸಿ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ವರದಿಯೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಮುಂದಿನ IPL ಸೀಸನ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರ ಮುಂದಿನ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಾಪಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಬೇರೆ ತಂಡಗಳು ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ-ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಾಪಸಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ IPL ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು GT ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.