ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿಲ್ಲ.. ಆಗಲೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗೆಳತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ!? ಫೋಟೋ ಜೊತೆ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಕಾ

Mahieka Sharma pregnancy : ನತಾಶಾ ಅವರಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲ್, ನಟಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ,
ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ-ಪಾಂಡ್ಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಹೀಕಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸ್ವತಃ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಂಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಾಡಿಯ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗ್ನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.. ಪ್ರಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವವರ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಡಲು ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು.. ಅಂತ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಮಹೀಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ..
2020 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿ ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಈ ಜೋಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಿತು. ಈಗ ಮಹಿಕಾ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನತಾಶಾ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.