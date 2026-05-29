ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು 'ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಳಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, 2026ರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿರುವ ಆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು:
1. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ:
ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಲೀಗ್ ಹಂತದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೇ ತಂಡ 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿರುವುದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
2. ಸ್ವಂತ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಪಾಂಡ್ಯ ವೈಫಲ್ಯ:
ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾದರು. ಆಡಿದ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 22.88 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 206 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತರಾದರು. ಇನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 64.75 ರ ದುಬಾರಿ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದದ್ದು ಕೇವಲ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ!
3. ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಅತೃಪ್ತಿ:
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ತಂಡದೊಳಗಿನ ಈ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಅವರ ವಜಾ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
4. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೊರತೆ (ಅನರ್ಹತೆ):
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಳುವಾಯಿತು. ಬೆನ್ನುನೋವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ನಾಯಕನ ನಿರಂತರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೊರತೆ ತಂಡದ ಲಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
5. ಕುಸಿದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವಿಶ್ವಾಸ:
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಗ್ರಾಫ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹಾರಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್!
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೋಲಿನ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.