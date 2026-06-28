Hardik Pandya Mahieka Sharma marriage rumors: ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಣೆಗೆ ಸಿಂಧೂರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇಬ್ಬರೂ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಧೂರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಫೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಕಾ ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಿಂಧೂರವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಂಪು ಬಿಂದಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ನವವಿವಾಹಿತ ವಧುವಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆಕಡೆ, ಈಕಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾದರೇ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಊಹೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಪತ್ನಿ ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಇರುವ ಕುರಿತು ವದಂತಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಏಳು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರು. ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ಮುಖಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Indian Fashion Awardsನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮಾಡೆಲ್ ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇಂಜುರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.