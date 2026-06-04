ಜೂನ್ 6 ರಂದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಬಿಸಿಸಿಐನ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗ ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ಗಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂಬರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಕೋಟಾದ 10 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸದಾ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಅವರು 4-5 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪದೇ ಪದೇ ಎದುರಾಗುವ ಗಾಯದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಈಗ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ 9 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 160.74 ರ ಬಿರುಸಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 217 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸದ್ಯ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಾಗಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರ ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.