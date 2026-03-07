English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಡಲೇಬೇಕು.. ಈತನ ಬಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಾಹುಬಲಿ!

ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 7, 2026, 11:51 PM IST
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌ ಶುರು
  • 28.43 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ್ದು ಎರಡು ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಮಾತ್ರ
  • ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌

Hardik Pandya performance is crucial if India wants to win: ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗ್ರೂಪ್‌ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತತ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಇನ್ನೇನು ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಈಗ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್‌ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್‌ 8ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಫೈನಲ್‌ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಯಿತು. ಮೊನ್ನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಆಗಿದೆ. 

ಸೆಮಿಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ ಪಾಂಡ್ಯ 28.43 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬೀಸಿದ್ದು ಎರಡು ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಸಮೇತ ಇಟ್ಟು 199 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 8.79. ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ 27 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಸೆಮಿಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. 

ನಮೀಬಿಯಾ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೇ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಮಡ್ಯ ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಿಚ್‌ ಅನುಭವದ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಿಜೇತ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು, ಮೂರು ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 20 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

