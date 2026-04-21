English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್‌ ಆಗಿ ಅಬ್ಬರಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ

IPL 2026: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ನಡುವೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ತಿಲಕ್ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬಂದಾಗ, ಗಂಭೀರವಾದ ಏನೋ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 21, 2026, 01:07 PM IST
  • ಸತತವಾಗಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಜಯಗಳಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌
  • ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ

Trending Photos

IPL 2026: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶತಕದ ಹಿಂದೆ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಮಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗಂಭೀರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ಆಡಿದ ಮಿಂಚಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದೃಶ್ಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮೋಜಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ನಡುವೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯಿತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ತಿಲಕ್ ಅವರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಮೀಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಗಂಭೀರವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದ ಕ್ಷಣ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  85 ಬೌಂಡರಿ, 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 546 ರನ್‌ಗಳು: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ!!

ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೈ ಬೀಸುತ್ತಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೂಲ ಆಟಗಾರರಿಗಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಹಾರ್ದಿಕ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಹೋದರನಿದ್ದಾನೆಯೇ?" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, "ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಶತಕದ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೆಚ್ ಇದೆಯೇ?" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನರಂಜನಾ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೈದಾನದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಆಸರೆ ನೀಡಿದ ರೀತಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರೇಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಜಯದತ್ತ ಮುನ್ನುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ, ಮಗ IPL ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ.. ಆದರೂ ಅಪ್ಪಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ!

 

About the Author

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Hardik pandyaTilak VarmaMi vs GTHardik Tilak Video ViralHardik Tilak Spoof

Trending News