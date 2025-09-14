English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬುಮ್ರಾ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದವನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ..! ಒಂದೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಖೇಲ್ ಖತಂ.. ದುಕಾನ್‌ ಬಂದ್‌!

Hardik Pandya Salman Agha Saim Ayub wicket: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ವರ್ಸಸ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಮೈದಾನದ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ನಲುಗಿ ಟಾಟಾ ಬೈಬೈ ಎಂದು ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 14, 2025, 11:04 PM IST
    • ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
    • ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ವರ್ಸಸ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
    • ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ನಲುಗಿ ಟಾಟಾ ಬೈಬೈ ಎಂದ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್

ಬುಮ್ರಾ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದವನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ..! ಒಂದೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಖೇಲ್ ಖತಂ.. ದುಕಾನ್‌ ಬಂದ್‌!

Hardik Pandya Salman Agha Saim Ayub wicket: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ತಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಬೇಕು! ಆದರೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ... ಇಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ವರ್ಸಸ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಮೈದಾನದ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ನಲುಗಿ ಟಾಟಾ ಬೈಬೈ ಎಂದು ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಫಸ್ಟ್‌ ಓವರ್,​ ಫಸ್ಟ್‌ ಬಾಲ್​, ಫಸ್ಟ್‌ ಡಕೌಟ್​​..! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೆಸರಿಗೆ

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬುಮ್ರಾ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದವ ಪಾಂಡ್ಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಖೇಲ್‌ ಖತಂ ಅಂದಿದ್ದ. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದಹಾಗೆ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 

ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ನನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮಾತಿಲ್ಲ.. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಇಲ್ಲ..! ಟಾಸ್‌ ವೇಳೆ ಪಾಕ್‌ ನಾಯಕನ ಮುಖವೂ ನೋಡದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್! ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಡ್ತಿದೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮೊದಲು ಎಸೆದ ಬಾಲ್‌ ವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಎಸೆದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬುಮ್ರಾ ಕೈಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಇದರ ನೆನಪುಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಯೂಬ್‌ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಅವರು ಔಟ್ ಆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ವಿರುದ್ಧ...

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

