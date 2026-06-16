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ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಆಡುವುದಿಲ್ವಾ.. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯ?

ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಒಡಿಐ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಅವರು..
 

Written ByBhimappa
Published: Jun 16, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:38 PM IST
ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಆಡುವುದಿಲ್ವಾ.. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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