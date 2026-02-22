English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಗನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ‌, ನಟಾಸಾ.. ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಆದ್ರೂ ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರೂ..

ಸದ್ಯ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಗ್ರೂಪ್‌ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದು ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.   

Feb 22, 2026
ಮಗನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ‌, ನಟಾಸಾ.. ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಆದ್ರೂ ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರೂ..

Hardik Pandya gift The Land Rover Defende: ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ‌ ಹಾಗೂ ಸರ್ಬಿಯನ್‌ ನಟಿ ನಟಾಸಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್‌ (Natasa Stankovic) ಇಬ್ಬರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರ ನಡುವೆ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು‌ ಚಾಟಿಂಗ್‌, ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ‌ ಮತ್ತು ನಟಾಸಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್‌ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಗನಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಇದೀಗ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರೊಂದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಕಾರನ್ನು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನಟಾಸಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್‌ ಅವರಿಂದಲೇ ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಸೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ನಟಾಸಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್‌ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಮಗನಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಆಗಿ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಿನ ಹೆಸರು The Land Rover Defende ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ಬೆಲೆ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ನವನೀತ್‌ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ ಶೋ ರೂಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಟಾಸಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್‌ ಹಾಗೂ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ರೋವರ್‌ ಡೆಫೆಂಡರ್‌ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ, ಮಗನಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಕಾರು ನಿನಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ನಟಾಸಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್‌ 2020ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಂತದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಗನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಗನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯನಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಆಗಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

