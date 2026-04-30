ಐಪಿಎಲ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ?.
Hardik Pandya said I won't put my bowlers under the bus: ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 243 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಎಂಟು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿತು. ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗೆಲುವು ದೂರವಾಯಿತು. ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಬುಮ್ರಾ, 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ 54 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಷೊಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿದಾಗಲೂ ಸೋಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು, ಯಾರನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಈ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಯೂನಿಟ್ ಕಾರಣ (I wont put my bowlers under the bus. I think as an overall unit) ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಈಗಲೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ತಂಡವು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು, ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬೇಸರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಬೆಂಬಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಫಲ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಮೈಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ನೋವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೂಗಲು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇನು ಹೆಚ್ಚಿದನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮಗಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಫಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.