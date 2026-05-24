Hardik Pandya says Bumrah: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 19ರ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 206 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ಪರ ಓನರ್ಗಳಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸೇರಿ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ, ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಡಿಲ್ವಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಮೂಡಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪಂಧ್ಯ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಬುಮ್ರಾಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬುಮ್ರಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಮುಂಬೈ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಬುಮ್ರಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬುಮ್ರಾಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ ಇಲ್ಲದೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ 3 ಬಾರಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮೇ 14 ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 205 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ರಾಜಸ್ತಾನ ಪರವಾಗಿ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರು, 32 ಮತ್ತು ದಾಸುನ್ ಶನಕ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಮುಂಬೈ ಪರ ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಾ ಗಜನ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ರಾಜಸ್ತಾನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಕನಸನ್ನು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 11 ವರ್ಷಗಳ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಲ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಗನೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.