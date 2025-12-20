English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • 6, 6, 6, 6, 6; ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್.. ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧ ಶತಕ‌!

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 20, 2025, 12:27 AM IST
  • ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ
  • ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಪಾಂಡ್ಯ
  • ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿರೋ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌

ಕೃಪೆ; BCCI

ಅಂತಿಮ ಹಾಗೂ ಸರಣಿಯ ಐದನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 30 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 3-1 ರಿಂದ ಸರಣಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಹಮಾದಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಸೌತ್‌ ಅಫ್ರಿಕಾ ನಾಯಕ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕಿ ಇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸಾಮ್ಸನ್‌ ಕೆಲವೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ 63 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. 

ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಕೇವಲ 5 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ 16 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ, 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನೊಬ್ಬ ಬಾರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಓಪನರ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಹೇಗಿದೆ.. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿರೋ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌!

ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಈಗಲೂ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ 16 ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಶಿಷ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 17 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗ‌ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 18‌ ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCBಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಬೇಕಿತ್ತು.. ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ABD ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು?

