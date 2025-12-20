ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಂಡ್ಯ, ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಾರಿಸೀರೋ ಬಾಲ್ವೊಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಡಿದಿದೆ.
ಅಹಮಾದಬಾದ್ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಭುಜಕ್ಕೆ ಬಡಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಭಾರೀ ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ನೋವು ಕಡಿಮೆಗಾಗಿ ಐಸ್ ಅನ್ನು ಭುಜಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇರ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿಯಿತಾ, ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಾಂಡ್ಯ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪುಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಕೈ ಸನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6, 6; ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್.. ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧ ಶತಕ!
ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದರು. ಕೇವಲ 16 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಐದು ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪೈಕಿ ಟಿ20 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪಾಂಡ್ಯ ಗಳಿಸಿದಂತೆ ಅಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCBಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬೇಕಿತ್ತು.. ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ABD ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು?