English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಟ್‌, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಏನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು?

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಟ್‌, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಏನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು?

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 20, 2025, 12:58 AM IST
  • ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ್‌
  • ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ ಪಾಂಡ್ಯ
  • ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌

Trending Photos

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ನಟಿ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ..
camera icon5
Lucky Actress
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ನಟಿ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ..
ಮಂಗಳ ಬುಧನಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭಯೋಗ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು... ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ
camera icon6
Budh Mangal Yuti
ಮಂಗಳ ಬುಧನಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭಯೋಗ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು... ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ
ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
camera icon5
ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹದಿಂದ ಮಹಾ ಪವಾಡ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon6
mercury transit effect on zodiac signs
ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹದಿಂದ ಮಹಾ ಪವಾಡ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಟ್‌, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಏನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು?

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಪಾಂಡ್ಯ, ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಾರಿಸೀರೋ ಬಾಲ್‌ವೊಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಡಿದಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಹಮಾದಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್‌ ಭುಜಕ್ಕೆ ಬಡಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್‌ ಭಾರೀ ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ನೋವು ಕಡಿಮೆಗಾಗಿ ಐಸ್‌ ಅನ್ನು ಭುಜಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇರ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್‌ ಬಳಿ ಬಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿಯಿತಾ, ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಾಂಡ್ಯ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪುಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್‌ ಕೈ ಸನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6, 6; ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್.. ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧ ಶತಕ‌!

ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ತೋರಿದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದರು. ಕೇವಲ 16 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಐದು ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಪೈಕಿ ಟಿ20 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪಾಂಡ್ಯ ಗಳಿಸಿದಂತೆ ಅಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCBಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಬೇಕಿತ್ತು.. ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ABD ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Hardik pandyacameramansmashed sixsecond fastest fiftyIndia vs South Africa

Trending News