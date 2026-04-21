  ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದ ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ!.. ಇಡೀ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದ ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ!.. ಇಡೀ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ

Tilak varma match winning century: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಸಲಹೆಯ ನಂತರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 21, 2026, 07:34 PM IST
  • ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾನಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
  • ಅಲಹಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ ಸಿಡಿದ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ

ಎಂದಿಗೂ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ... ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಎಂದಿಗೂ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ... ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು!
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು!
ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.. ಜೈಲಿಗೂ ಹೋಗಿದೆ!.. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಮೃತಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಣವ್ ಗೌಡ
ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.. ಜೈಲಿಗೂ ಹೋಗಿದೆ!.. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಮೃತಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಣವ್ ಗೌಡ
ಶುಭ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌.. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ
ಶುಭ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌.. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ
ilak varma match winning century: ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಸಮಯೋಚಿತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಶತಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿರುಗಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾನೀಯ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಗಂಭೀರ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಕೆಲವು ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ನಂತರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಕೇವಲ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದ ನಂತರ ತಿಲಕ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಿತು. ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹುತೇಕ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರು ಓವರ್‌ಗಳು ಉಳಿದಿರುವಾಗ, ತಿಲಕ್ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಆ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ನಂತರ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 82 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ತಿಲಕ್ ಕೇವಲ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ... "ತಿಲಕ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದರು

14 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 103 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 199 ರನ್‌ಗಳ ಬಲವಾದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿತು, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (101*) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿತು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ನಂತರ ಬಂದ ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್ 24 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗುಜರಾತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು.

ಗುಜರಾತ್ 15.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಬೈ ಹಿಮಾಲಯ 99 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

