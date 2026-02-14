ನವದೆಹಲಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ,
ಹೌದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಕೊಲಂಬೊ ತಲುಪಿದೆ.ಈ ವೇಳೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ತಂಡದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದರೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಿಸಿಸಿಐನ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.
ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ಕರೆತರುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರು ಅಥವಾ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಹಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ನಿರ್ಧಾರವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
VIDEO | Sri Lanka: Pacer Arshdeep Singh joins Sri Lankan dancers stationed to welcome the team in a traditional fashion. Team India arrived in Colombo ahead of the India–Pakistan T20 World Cup clash. Head coach Gautam Gambhir led the contingent out of the airport, while batter… pic.twitter.com/w8HxsReuF2
— Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2026
ಕೊಲಂಬೊ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹಾರ್ದಿಕ್-ಮಹಿಕಾ ದಂಪತಿಗಳು ಅದೇ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.
ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳು ಹಾರ್ದಿಕ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆಯೇ? ಒಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಗೆ ತಂಡದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ed ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವಾಸವು 45 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 14 ದಿನಗಳ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಂತಹ ವಿವಾದಗಳು ತಂಡದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಂಬೋಣವಾಗಿದೆ .ಹಾರ್ದಿಕ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ,ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಂತಹ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.