English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
RCB ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ!

ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಯಾವುದೇ ತಂಡವಾಗಲಿ ತವರಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತರೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವಮಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಇಂತಹದ್ದೇ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 14, 2026, 06:14 PM IST
  • ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌
  • ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ
  • ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು?

Hardik Pandya and Mumbai indians squad: ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಜಂರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಈಗ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ನಾವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಶ್ಚಿಯ ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸತತ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು. ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬರುವ ವರದಿ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಹಿತ್ ಆಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್ ಮಿಂಜ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಮುಂಬೈ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಕಲ್ಟನ್ ಬದಲಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಹೊಸ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಆದರೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಟ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ಅಥವಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಜಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಬಹುದು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಬೌಲ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಡಿಸಬಹುದು.
ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಬದಲಿಗೆ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬೈ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರುವ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶರಫೀನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತಿಲಕ್ ಅವರಿಗೆ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತೂ ಇದೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026Mumbai IndiansMI CaptainHardik Pandya angrychanges in mumbai indians squad

Trending News