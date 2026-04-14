RCB ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ!

Hardik Pandya and Mumbai indians squad: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಜಂರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಈಗ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಶ್ಚಿಯ ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸತತ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು. ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬರುವ ವರದಿ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಹಿತ್ ಆಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್ ಮಿಂಜ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಕಲ್ಟನ್ ಬದಲಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಹೊಸ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಆದರೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಟ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ಅಥವಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಜಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಬಹುದು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಬೌಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಡಿಸಬಹುದು.
ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಬದಲಿಗೆ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬೈ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರುವ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶರಫೀನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತಿಲಕ್ ಅವರಿಗೆ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತೂ ಇದೆ.
