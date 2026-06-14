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IND vs PAK ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್.. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ವಿವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡ‌ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ‌

Written ByBhimappa
Published: Jun 14, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:30 PM IST
IND vs PAK ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್.. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ವಿವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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IND vs PAK ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್.. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ವಿವಾದ ಬಗ್ಗೆ..
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