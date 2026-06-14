IND vs PAK handshake controversy: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಕೂಡ ಇದನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ವಿವಾದ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಫಾತಿಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕಿ ಮಾತನಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
ನಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ನಾನಂತೂ ಆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕನಸು ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಒತ್ತಡ ಇರುವ ಕುರಿತು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಡವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸುವುದರೆ, ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿ ನಾಡಿಗೆ ಮರಳು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು. ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಇರಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.