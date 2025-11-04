Harmanpreet Kaur Net Worth: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಇಂದು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆಯಲ್ಲ, ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಅವರು, ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೈದಾನ ಹೊರಗೂ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2024-25ರಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಈ ಹಣವು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು, ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಬಿಸಿಸಿಐನ ‘ಎ’ ಗ್ರೇಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಈ ವರ್ಗದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿತ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ — ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹15 ಲಕ್ಷ, ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹6 ಲಕ್ಷ, ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹3 ಲಕ್ಷ. ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ₹1.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಲೈಫ್, ಪೂಮಾ, ಬೂಸ್ಟ್, ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ, ಸಿಯೆಟ್, ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಡೀಲ್ಗೆ ₹10-12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ಸುಮಾರು ₹40-50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನ ಪಟಿಯಾಲಾದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಜೀಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಬೈಕ್ಗಳಂತಹ ದುಬಾರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಿಯಾಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಬಂಗಲೆಗೆ “ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಹೌಸ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್, ಈಗ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.