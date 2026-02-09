ನಾಯಕನಾಗಿ ಸೋತ್ರಾ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌? ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕುರಿತು ವಿದೇಶಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ..

2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧದ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರರಾದ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 84 ರನ್ಗಳ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ 29 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ತೋರಿಸುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆ ನನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಶಾಂತತೆ, ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಅದೇ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹರ್ಮೀತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರು. "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಫಿನಿಷರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಬದಲಾವಣೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಕಥೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅಮೇರಿಕನ್ ತಂಡದ ಕಥೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.