Ind vs Nz T20I; ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ 5 ಸಲ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಬೌಲರ್‌..

ಕಿವೀಸ್‌ನ ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ನನ್ನ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಬೌಲರ್‌ ಪದೇ ಪದೇ ಔಟ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 25, 2026, 08:03 PM IST
Ind vs Nz T20I; ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ 5 ಸಲ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಬೌಲರ್‌..

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಡುವೆ T20 ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2-0 ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಿವೀಸ್‌ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಸಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ T20I ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ನನ್ನು, ಐದು ಬಾರಿ ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಳೆದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಿವೀಸ್‌ ಓಪನರ್‌ ಡಿವೋನ್‌ ಕಾನ್ವೆರನ್ನು ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಪದೇ ಪದೇ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಡಿವೋನ್‌ ಕಾನ್ವೆ 67 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನಿಂದ 56 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16 ರನ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 3ನೇ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ರನ್‌ಗೆ ಕಾನ್ವೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದರು. 

ODI ಸರಣಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಟಿ20 ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಟಿ20ಯ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಓಪನರ್ ಕಾನ್ವೆ‌ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಣಾ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಭಯ ಬೀಳುವ ಡಿವೋನ್‌ ಕಾನ್ವೆ ಅವರು 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ರಾಣಾ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಔಟ್‌ ಆಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBL ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್.. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಫೈನಲ್‌ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಂದಿನ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಓಪನರ್ ಕಾನ್ವೆ, ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಮಾಡಲು ಹೋದರು. ಆದರೆ ಆ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು‌ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಡೈವ್‌ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಡಿವೋನ್‌ ಕಾನ್ವೆ ನಿರಾಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು. ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಓಪನರ್‌ ಕಾನ್ವೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಬಾರಿ ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡದಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಹಿಡಿಸಿದ್ದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.. ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌!

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

