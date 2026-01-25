ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ T20 ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2-0 ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಿವೀಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಸಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ T20I ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನನ್ನು, ಐದು ಬಾರಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಿವೀಸ್ ಓಪನರ್ ಡಿವೋನ್ ಕಾನ್ವೆರನ್ನು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಪದೇ ಪದೇ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಡಿವೋನ್ ಕಾನ್ವೆ 67 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನಿಂದ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16 ರನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 3ನೇ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 5 ರನ್ಗೆ ಕಾನ್ವೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದರು.
ODI ಸರಣಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಟಿ20 ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಟಿ20ಯ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಓಪನರ್ ಕಾನ್ವೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಣಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಭಯ ಬೀಳುವ ಡಿವೋನ್ ಕಾನ್ವೆ ಅವರು 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ರಾಣಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಔಟ್ ಆಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಓಪನರ್ ಕಾನ್ವೆ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋದರು. ಆದರೆ ಆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಡಿವೋನ್ ಕಾನ್ವೆ ನಿರಾಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು. ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಓಪನರ್ ಕಾನ್ವೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಬಾರಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
