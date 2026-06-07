Harshit Rana fitness: ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ T20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಗಾಯದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರೇ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೇ ಅಷ್ಟೇ ಭಾರತ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಾ ಗಾಯಗೊಂಡು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ರಾಣಾ ಯಾವುದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ರಾಣಾ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. 4 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಅಥವಾ ತಂಡದಿಂದ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನು ತನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ರಾಣಾ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎನ್ಸಿಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಣಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಣಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮುಗಿದಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಟಗಾರರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಎಂತಹ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುವಂತಿಲ್ಲ.