2013ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಇದುವರೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸೈಪ್ರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅಥವಾ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಸಾಹಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್, ಕೇವಲ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ** ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕದ ಸರದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
2013ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಇದುವರೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸೈಪ್ರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಕೇವಲ 43 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಸಾಹಿಲ್, ಒಟ್ಟು 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 144 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇವರ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 18 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಶತಕಗಳ ಮಳೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 11 ಶತಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಸೀಸನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 5 ವೇಗದ ಶತಕಗಳು:
1. ಸಾಹಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್ (ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ) - 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ, 2024
2. ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ (ಗುಜರಾತ್) - 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ, 2024
3. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಪಂಜಾಬ್) - 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ, 2024
4. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಹಾದ್ (ಟರ್ಕಿ) - 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ, 2025
5. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (ಆರ್ಸಿಬಿ) - 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ, 2013.
ಸಾಹಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಈ ಭೀಕರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ತಂಡವು ಸೈಪ್ರಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 192 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಇನ್ನು 42 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ತಲುಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.