CSK player statement on RCB Krunal Pandya: ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ರೋಚಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರು. ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೃನಾಲ್ಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋವಾದರೂ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಂದ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕುರಿತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತ ಕಾಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅವರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ರೆ, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಾಯಲಿ ಬಿಡು ಎಂದು ಹಾಗೇ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ತೀವ್ರ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 73 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಈ ವೇಳೆಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಒಲವು ತೋರಿದರು. ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಆಟವಾಡುವಾಗ ಕೃನಾಲ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಉಳಿದರು. ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಗಾಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು, ನಂತರ ಸೆಳೆತ ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಿರಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Co-commentator: “So nice of Rickelton to help Krunal there”
Badrinath: “Instead of helping, he should’ve just let him die there with cramps so RCB loses.” (laughs)🤡 pic.twitter.com/DJg0HvBgbG
— 𝑹𝑨𝑴𝑨𝑪𝑯𝑨𝑹𝑰 (@ramachari200) May 11, 2026