ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿ: ಏಕದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ; ಟಿ20ಐ ಆರಂಭ.. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿವೆ

IND vs AUS 5 T20I Matches: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ODI ಸರಣಿಯು ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ODI ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ 1-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರೂ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ODI ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿ:
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ T20I ಸರಣಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ T20I ಸರಣಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 8 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ T20I ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ T20I ಪಂದ್ಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐ ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಹೋಬಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20ಐ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಟಿ20ಐ ನವೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲುಗೈ:
ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟಿ20ಐ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ 32 ಟಿ20ಐಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 20ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 11ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಟಿ20ಐ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ:
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 200 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 314 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವು ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಭಾರತವು ಶಿವಂ ದುಬೆ, ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಂತಹ ಮಾರಕ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಟಿ20 ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45, ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾ
ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್
ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ - ನವೆಂಬರ್ 2, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45, ಹೋಬಾರ್ಟ್
ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ - ನವೆಂಬರ್ 6, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45, ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್
ಐದನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ - ನವೆಂಬರ್ 8, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್