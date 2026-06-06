ಮುಂಬೈ: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬುಲಾವ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ), ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೂನ್ 6 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ನಡೆದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪುರುಷರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮೂರೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 23 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್, ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 1989 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
🎥 🗣️ BCCI Hon. Secretary Mr Devajit Saikia @lonsaikia announced #TeamIndia's T20I squads for the Ireland & England tours and Asian Games 2026, as well as India A's multi-day matches in Sri Lanka. 🇮🇳 pic.twitter.com/VSDTY0C2ky
— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
'ಅವನಿನ್ನೂ ಮಗು, ಆತುರ ಬೇಡ' ಎಂದ ಅಗರ್ಕರ್..!
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾದಾಗ, ಅವರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.'ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವನಿನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಮಗು. ಈಗಷ್ಟೇ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯೋಣ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತುರ ಏಕೆ?' ಎಂದು ಅಗರ್ಕರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಿಳಿ ಚೆಂಡಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೆಂಪು ಚೆಂಡಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ, 2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿರುವುದು ಕೇವಲ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದು, 207 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಅವರು 90ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.