  • ಇಡೀ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಕೆರಿಬಿಯನ್ನರು.. ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆರ್ಭಟ!

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 23, 2026, 10:56 PM IST
  • ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ರಾನ್‌ ಹೆಟ್ಮೆರ್‌, ರೊವ್‌ಮೆನ್‌ ಪೊವೆಲ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌
  • ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಕೆರಿಬಿಯನ್‌
  • ಟಾಸ್‌ ಸೋತರು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌

West Indies win Super 8 match against Zimbabwe: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್‌ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ತಂಡ 107 ರನ್‌ಗಳ ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಶಿಮ್ರಾನ್‌ ಹೆಟ್ಮೆರ್‌ (Shimron Hetmyer) ಹಾಗೂ ರೊವ್‌ಮೆನ್‌ ಪೊವೆಲ್‌ (Rovman Powell) ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ತಂಡ ಇಡೀ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ತಂಡ ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೂಪರ್‌ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಸಿಕಂದರ್‌ ರಾಜಾ ಮೊದಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದರು. ಓಪನರ್ಸ್‌ ಬೇಗನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೂ ಮಿಡ್ಲ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋದರು. 

ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ರಾನ್‌ ಹೆಟ್ಮೆರ್‌, ಕೇವಲ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ, 7 ಸಿಕ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 85 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ್ರೆ, ರೊವ್‌ಮೆನ್‌ ಪೊವೆಲ್‌ ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ, 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 59 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ರುದರ್‌ಪೋರ್ಡ್‌ 13 ಬಾಲ್‌ಗೆ 31, ಶೆಫಾರ್ಡ್‌ 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಮೇತ 21 ರನ್‌, ಹೋಲ್ಡರ್‌ 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 13 ರನ್‌ ಚಚಿದರು. ಇದರಿಂದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 255 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 WC; ಅಕ್ಷರ್‌ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಸೇರುವ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋಚ್!

254 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಇಡೀ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ಗಳು ಆಗಿವೆ. ಈ ಮೊದಲು 2007ರಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 260 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಇದುವರೆಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಇದ್ದು ಇದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮನ್‌ ವಿರುದ್ಧ 235 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ತಲುಪಲಾಗದೇ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಲಿ.. ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್‌ BJP ಸಂಸದರಲ್ಲ; ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ

