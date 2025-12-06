IPL 2026: ಪ್ರತೀ ಸೀಸನ್‌ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡ್ ಆಗುವ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಕಣ್ಣು

Highest Bid Player: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಅಬು ಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಹರಾಜಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಿದೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ, ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅವರನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು, ಗ್ರೀನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಜೊತೆ ಶೂ-ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದವ ಇಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ..! ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಬದುಕೇ ರೋಚಕ
ಗ್ರೀನ್ ಇದುವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 29 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 707 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, 16 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ₹17.5 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಶತಕ ಸೇರಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಗಾಯದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈಗ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಕಾರಣ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ‘ಗರಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ನಿಯಮ’. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹18 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ₹18 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೂ. ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಇದುವರೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ 5 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್.. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೋಟಿ..ಕೋಟಿ ಹಣ..!
ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತರಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೀಸನ್ ಪೂರ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿರದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ₹18 ಕೋಟಿ ಮಿತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತರ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗ್ರೀನ್ಗಾಗಿ 20 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್ ಬಂದರೂ ಅವರು ಪಡೆಯುವದು ₹18 ಕೋಟಿಯಷ್ಟೇ.
ಆದರೂ, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುವದು ಖಚಿತ. ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರನ್ನು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುರಿಯದಿದ್ದರೂ, ಅವರು IPL 2026 ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ‘ಟಾಪ್ ಬಿಗ್ ಬೈ’ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ.