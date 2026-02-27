English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಹೈ-ಸ್ಕೋರಿಂಗ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಿವು!

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಹೈ-ಸ್ಕೋರಿಂಗ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಿವು!

ಇರೋ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಸೆಂಚ್ಯೂರಿ ಬಾರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಫ್ಟಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 27, 2026, 12:28 AM IST
  • ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಿದೆ
  • ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಿವು

Trending Photos

Gilli nata: ಬರಲಿದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಜೋಡಿಯ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ
camera icon6
Gilli Nata
Gilli nata: ಬರಲಿದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಜೋಡಿಯ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಾಪ್‌ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು: ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 250 KM ಮೈಲೇಜ್!
camera icon5
Electric Bikes
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಾಪ್‌ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು: ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 250 KM ಮೈಲೇಜ್!
Super 8 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಸೇನೆಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ 11ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. ಔಟ್‌ ಆಗೋದು ಯಾರು?
camera icon6
Super 8 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಸೇನೆಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ 11ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. ಔಟ್‌ ಆಗೋದು ಯಾರು?
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಓದಿರುವುದು ಏನು.. ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಸತ್ಯ!
camera icon6
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಓದಿರುವುದು ಏನು.. ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಸತ್ಯ!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಹೈ-ಸ್ಕೋರಿಂಗ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಿವು!

T20 World Cup Records: ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಂದರೆ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಕೇವಲ 20 ಓವರ್‌ಗಳ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾರದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪೆಲ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದಲೂ ಛಿಮಾರಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇರೋ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಸೆಂಚ್ಯೂರಿ ಬಾರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಫ್ಟಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ವಿಲನ್‌ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿ ಗಳಿಸಿದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ... 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ..!

ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೇರಿ ಗಳಿಸಿದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ. 2016ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 459 ರನ್‌ಗಳನ್ನ ಕಲೆಹಾಕಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅಂದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಮಾಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 229 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ 19.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 230 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 

ಚೆನ್ನೈನ ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (2026) ನಡೆದ ಭಾರತ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವಿನ ಸೂಪರ್‌ 8ರ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 440 ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದುಬಂದಿವೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 256 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸೋಲು ಕಂಡರೂ ಸಹ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 184 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ತಿಲಕ್-ಹಾರ್ದಿಕ್; ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 72 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡರ್ಬನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ಮೀಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 418 ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದುಬಂದಿವೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌  ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 218 ರನ್‌ ಗಳಸಿತ್ತು. ಈ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 200 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 

ಅದೇ ವರ್ಷ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 413 ರನ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 205 ರನ್‌ ಪೇರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೇವಲ 17.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕಳೆದುಕೊಂಡು 208 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.  

ಪ್ರಸಕ್ತ ಆವೃತ್ತಿಯ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ 401 ರನ್‌ಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ-ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕಾದಾಟ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್‌ಇಂಡೀಸ್‌ ನಿಗದಿತ  ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 254 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 17.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 147 ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು.   

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

T20 World Cup recordsIndia vs ZimbabweSuper 8 MatchICC Mens T20 World Cup 2026Sanju Samson

Trending News