Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /Ind vs Afg; 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಗಿಲ್‌ ಪಡೆ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ Top- 5 ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌!

Ind vs Afg; 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಗಿಲ್‌ ಪಡೆ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ Top- 5 ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌!

ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧವೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂದರೆ, 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 418 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೂ ಇದೇ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ ಆಗಿದೆ.
 

Written ByBhimappa
Published: Jun 17, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:02 PM IST
Ind vs Afg; 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಗಿಲ್‌ ಪಡೆ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ Top- 5 ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ind vs Afg; 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಗಿಲ್‌ ಪಡೆ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ Top- 5 ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್
Highest ODI Score by India1 min ago
2
ATAL PENSION YOJANA20 min ago
3
Samantha47 min ago
4
Vastu Shastra1 hr ago
5
Ishan Kishan1 hr ago