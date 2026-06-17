Highest ODI Score by India: ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 403 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್- 5 ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
2011 ರಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡವೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿತು. ಇದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಭವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂದರೆ, 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 418 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೂ ಇದೇ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 50 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 415 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಇದು ಅಲ್ಲದೇ 2007ರ ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. 2007ರ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಮುಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವೂ ಕೇವಲ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 413 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು 400 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡವೂ 6 ಸಲ 400 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ, ಈ ಪಿಚ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಪಿಚ್ಗಳು ಆಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತವೂ ತವರಿನ ಅಂಗಣದಲ್ಲೇ 400 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದೋರ್ನ ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 418 ರನ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕೋಟ್ನ ಮಾಧವರಾವ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 414 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ
2011- ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 418 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು
2009- ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 414 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು
2007- ಬರ್ಮುಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 413 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ
2023- ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 410 ರನ್
2022- ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 409 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.