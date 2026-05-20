highest paid player in IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಟೂರ್ನಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. 2008 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಐಪಿಎಲ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 18 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 19 ನೇ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಐಪಿಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದರೆ ಅದು "ರನ್ ಮೆಷಿನ್" ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಐಪಿಎಲ್ನ 18 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. 'ಫ್ಯಾನಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಹುರುನ್' ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಿಂದ ₹230 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2008 ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ (RCB) ಪರ ಆಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2008 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ₹12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. 2008 ರಿಂದ 2010 ರವರೆಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹36 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದರು. 2011 ರಿಂದ 2013 ರವರೆಗೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹8.28 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹24.84 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ 2014 ರಿಂದ 2017 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹12.5 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ₹50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ 2018 ಮತ್ತು 2021 ರ ನಡುವೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ₹17 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ₹68 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರು. 2022 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗೆ, ಅವರು ₹15 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ₹45 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರು. 2025 ರಿಂದ 2026 ರವರೆಗೆ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕ ₹21 ಕೋಟಿ ದರದಲ್ಲಿ ₹42 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ₹230.2 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (ಎಂಐ) ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ ಗಳಿಕೆ ರೂ. 227.2 ಕೋಟಿ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಕೆ) ಐಕಾನ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಲೀಗ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರದಿಯು ಆಟಗಾರರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ 10 ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಈಗ 1.63 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ 'ಬಾದ್ಶಾ' ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಡೆತನದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ₹19,200 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಲಾ ₹18,400 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.