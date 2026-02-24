T20 world cup 2026: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೇಯರ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 250 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 85 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಳು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯನ್ನ 107 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 250 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಶನ್ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಬ್ಬರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 254.17 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನ 93 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೈಕ್ ಹಸ್ಸಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2010ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 250 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 60 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 192 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಸೀಸ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 59 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಬ್ಬರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ 327.77 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 16.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 158 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2007ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಆರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 362.50 ಆಗಿತ್ತು. ಭಾರತವು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ 18 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.