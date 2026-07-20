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ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ಶತಕ ಸಾಕಾಗಿಲ್ವಾ.. ನಿವೃತ್ತಿ ವಂದತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌..!

ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.  
 

Written ByBhimappa
Published: Jul 20, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:42 PM IST
ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ಶತಕ ಸಾಕಾಗಿಲ್ವಾ.. ನಿವೃತ್ತಿ ವಂದತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌..!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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