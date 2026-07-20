Hitman Rohit Sharma clarifies his retiremen: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಖಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಕಾರರಿಗೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ, ಅಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಟೀಕೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವವರೆಗೂ, ಅಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರಿ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾತುಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಆಡದಿದ್ರೆ, ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಜಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೀಕಾಕಾರರಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಶತಕದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ವಿರಾಟ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸಂತಸ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಿಡಿಲಬ್ರದ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.