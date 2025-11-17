English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
RCB Sale Update: ಟಾಪ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 17, 2025, 05:11 PM IST
  • 2023 ರಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ತಂಡದ ಅನೇಕ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರೋಮೋಗಳು, ಸಿನಿಮೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಟೀಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಆಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ

RCB Sale Update: ಟಾಪ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಹರಾಜಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಇಂಡಿಯಾ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 19 ನೇ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡದ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಪ್ರೊಡ್ಯಸಿಂಗ್‌ ಕಂಪನಿಯದ್ದು.  

ಹೌದು ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೆಜಿಎಫ್, ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಸಲಾರ್ ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು. ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಡಯಾಜಿಯೊ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ind vs pak rising stars asia cup : ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ

2023 ರಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ತಂಡದ ಅನೇಕ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರೋಮೋಗಳು, ಸಿನಿಮೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಟೀಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಆಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 18 ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹17,000 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಅವರ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜೆರೋಧಾ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್, ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್, ಸೀರಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನ ಆದರ್ ಪೂನಾವಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇವಯಾನಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ನಂತಹ ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಬಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟವನ್ನು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಪ್ರೀತಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹರಿಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ...! ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ

ಇನ್ನು ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೈಸಿಯು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪಾಟಿದಾರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್‌ವುಡ್, ಯಶ್ ದಯಾಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಮತ್ತು ರಸಿಖ್ ಸಿಂಗ್ ಸಲಾಮ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
 

