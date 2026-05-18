ಹಾನರ್ ರೋಬೋಟ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧುನಿಕ ಸಾಧನ ಇದ್ದು ಅದೇ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಗಿಂಬಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
Honor Robot Phone with AI Rotating Camera: ಜನಪ್ರಿಯ ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಹಾನರ್ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾನರ್ ರೋಬೋಟ್ ಫೋನ್ (Honor Robot Phone) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಯಾನೆಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ ಸಿಇಒ ಲೀ ಜೈನ್ ಈ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಿನಿಮೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಲೀ ಜೈನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಾನರ್ ರೋಬೋಟ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧುನಿಕ ಸಾಧನ ಇದ್ದು ಅದೇ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಗಿಂಬಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಶೇಕ್ ಆಗದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದೇ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗಿಂಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (200MP) ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸೆನ್ಸರ್ (sensor) ಬಳಸಬಹುದು. ಮೂರು-ಅಕ್ಷದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗಿಂಬಲ್ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬಳಕೆದಾರರ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. AI ವಿಷಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ರೋಬೋಟ್ ಫೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ವೀಡಿಯೊ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಫ್ರೇಮ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಲ್ಫಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು ಸ್ಪಿನ್ಶಾಟ್ (Spinshot) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು 90 ಅಥವಾ 180 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೀಡಿಯೊ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಫೋನಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ಸಿನಿಮಾದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾನರ್ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾನರ್ನ ಹೊಸ ರೋಬೋಟ್ ಫೋನ್ 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8, Google Pixel 11 ಸರಣಿ ಮತ್ತು Apple ನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.