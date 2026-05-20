ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಇನ್ನು 9 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಮೊದಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ 2 ಟೆಸ್ಟ್, ಆ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಆಡಬೇಕಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2025-27 ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸತತ ಮೂರನೇ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ 9 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ 4 ಗೆಲುವು, 4 ಸೋಲು ಮತ್ತು 1 ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಶೇ. 48.15 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು (PCT) ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಗ್ರ 2 ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರವುಳಿದಿದೆ.
ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಭಾರತಕ್ಕಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು?
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಈ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 9 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಮೊದಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ 2 ಟೆಸ್ಟ್, ಆ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಆಡಬೇಕಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ‘ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ’ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಈ ಎಲ್ಲಾ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಅದರ PCT ಶೇ. 74.1 ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಟಾಪ್-2 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 7 ರಿಂದ 8 ಗೆಲುವುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ಗೆಲುವು, 1 ಡ್ರಾ ಹಾಗೂ 1 ಸೋಲು ಕಂಡರೆ PCT ಶೇ. 64.8 ಆಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 6 ಗೆಲುವು ಕಂಡರೆ PCT ಶೇ. 59 ರಿಂದ 61ರ ಆಸುಪಾಸಿಗೆ ಕುಸಿಯಲಿದ್ದು, ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೋಡಿಯು ಮುಂಬರುವ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ‘ಫೈನಲ್’ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ವಿದೇಶಿ ಸರಣಿಗಳು ಗಿಲ್ ಪಡೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿವೆ.