ಕೇವಲ 2 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಟೀಂ​ ಇಂಡಿಯಾ! ಅದ್ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 19 ಅಥವಾ 20 ರಂದು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 12, 2025, 06:48 PM IST
    • ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ
    • ಪಂದ್ಯಗಳು ಯುಎಇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟಿ 20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
    • ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ

Team India won the Asia Cup by playing 2 matches: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಯುಎಇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟಿ 20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಭಾರತ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. 

ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 19 ಅಥವಾ 20 ರಂದು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಭಾರತ ಕೇವಲ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ !ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಫ್ರೀ, ನಯಾ ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ 

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದಾಗ, ಕೇವಲ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಕಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯು 1984 ರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ ಯುಎಇಯ ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ೧೯೮೪ ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡವು ೧೯೮೩ ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಡಿತು. ದಂತಕಥೆ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಹೀರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರೆ, ದಿಲೀಪ್ ಮೆಂಡಿಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.

೧೯೮೪ ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೬ ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ೫ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಗದಿತ ೪೬ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ೯ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ೧೮೭ ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ರಾಯ್ ಡಯಾಸ್ (ಅಜೇಯ ೫೭) ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇನ್ನೂ ೧೫ ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ೮ ರಂದು ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ೧೦ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಚೇತನ್ ಶರ್ಮಾ (೩ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು), ಮದನ್ ಲಾಲ್ (೩ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ (೨ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು) ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಕೇವಲ ೯೬ ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸುರಿಂದರ್ ಖನ್ನಾ (ಅಜೇಯ ೫೧) ಮತ್ತು ಗುಲಾಮ್ ಪಾರ್ಕರ್ (ಅಜೇಯ ೩೨) ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರು.

1984ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 46 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 188 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಸುರಿಂದರ್ ಖನ್ನಾ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ (43) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ (36) ಕೂಡ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 39.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 134 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 54 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು. ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ರೋಜರ್ ಬಿನ್ನಿ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತು. 1984ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಭಾರತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 5 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ! 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತಾರೆ ಜೊತೆ ಲಿವಿಂಗ್‌ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ... 87 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಒಡೆಯ

ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ 8 ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ 6 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 2 ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

