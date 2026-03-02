English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ Semi Finals ಆಡಿದೆ.. ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೆಕ್‌ ಟು ನೆಕ್‌ ಫೈಟ್‌!

ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ Semi Finals ಆಡಿದೆ.. ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೆಕ್‌ ಟು ನೆಕ್‌ ಫೈಟ್‌!

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ವರೆಗೆ ತಲುಪುವುದು ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು?.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 2, 2026, 09:44 PM IST
  • ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ
  • ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿತ್ತು?

Trending Photos

ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ ಪ್ರಭಾವ! 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..
camera icon8
Gold price
ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ ಪ್ರಭಾವ! 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..
ಇರಾನ್‌ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
Israel Strikes Iran
ಇರಾನ್‌ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ
ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂತು ಪಾಕ್‌! ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ ಶತ್ರುದೇಶ..
camera icon5
Pakistan Inflation
ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂತು ಪಾಕ್‌! ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ ಶತ್ರುದೇಶ..
ಈ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟನಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್!.. ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಹೀರೊ
camera icon11
rashmika mandanna
ಈ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟನಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್!.. ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಹೀರೊ
ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ Semi Finals ಆಡಿದೆ.. ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೆಕ್‌ ಟು ನೆಕ್‌ ಫೈಟ್‌!

T20 World Cup semi finals: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 196 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ, ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ?. 

Add Zee News as a Preferred Source

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯೂ 2007 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 9 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 2026 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿವೆ. 

ಭಾರತ ತಂಡ 2026 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೂ ಆರು ಬಾರಿ 2007, 2014, 2016, 2022, 2024, 2026 ರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಜಯಿಸಿತ್ತು.      

ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಲಾ 6 ಬಾರಿ ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ- 6 (2007, 2009, 2010, 2012, 2021, 2022)   
ಭಾರತ- 6 (2007, 2014, 2016, 2022, 2024, 2026) 
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-‌ 6 (2010, 2016, 2021, 2022, 2024, 2026) 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ SemiFinal ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ.. ಆದ್ರೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಕಿಲಾಡಿ!

2014ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋತು ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. 2016ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋತು ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಸೆಮಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತ್ತು. 2024 ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಅನೌನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌.. ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಲ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ODI, ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡಲಿರೋ ಈ ತಂಡ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ind vs Eng semi finalsT20 World CupICC Mens T20 World CupSemi FinalsRohit Sharma

Trending News