ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ Semi Finals ಆಡಿದೆ.. ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೆಕ್‌ ಟು ನೆಕ್‌ ಫೈಟ್‌!

T20 World Cup semi finals: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 196 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ, ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ?.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯೂ 2007 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 9 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 2026 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಭಾರತ ತಂಡ 2026 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೂ ಆರು ಬಾರಿ 2007, 2014, 2016, 2022, 2024, 2026 ರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿತ್ತು.
ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಲಾ 6 ಬಾರಿ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ- 6 (2007, 2009, 2010, 2012, 2021, 2022)
ಭಾರತ- 6 (2007, 2014, 2016, 2022, 2024, 2026)
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್- 6 (2010, 2016, 2021, 2022, 2024, 2026)
2014ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋತು ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. 2016ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋತು ವಾಪಸ್ ಆಗಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತ್ತು. 2024 ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು.
