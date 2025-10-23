English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ರನೌಟ್‌, ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು 11 ರೀತಿಯ ಔಟ್‌ಗಳು! ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ?

ರನೌಟ್‌, ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು 11 ರೀತಿಯ ಔಟ್‌ಗಳು! ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ?

types of out in cricket: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅನ್ನು 11 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೇರಿಲ್‌ಬೋನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ (MCC) ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ICC ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 23, 2025, 07:50 PM IST
    • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅನ್ನು 11 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು
    • ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು
    • ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಔಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ರನೌಟ್‌, ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು 11 ರೀತಿಯ ಔಟ್‌ಗಳು! ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ?

types of out in cricket: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅದಕ್ಕಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅನ್ನು 11 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೇರಿಲ್‌ಬೋನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ (MCC) ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ICC ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರೀಸ್ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆತನನ್ನು ಔಟ್‌ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಅಂಪೈರ್ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೊರೆದರೆ, ಆತನನ್ನು ರಿಟೈರ್‌ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೊಡದರೆ ಅವನನ್ನು ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇ. 0.01 ರಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಔಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂಡವು ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗೆ ಎಸೆದರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆದರೆ, ಅವನನ್ನು ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಅವನ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಗುಲಿದರೆ, ಅವನನ್ನು ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ತನ್ನ ಕ್ರೀಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ತಾಗದಿದ್ದರೆ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ನನ್ನು ಸ್ಟಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಸ್ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಓಡುವ ಮೂಲಕ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಫೀಲ್ಡರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಿದರೆ, ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೌಲರ್‌ನ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ನ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗೆ ತಗುಲಿದಾಗ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ (LBW) ಎಂದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ನ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ತಗುಲಿ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡರ್ ಹಿಡಿದರೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೌಲರ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಚೆಂಡು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತರೆ ಅದನ್ನು ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಡುವಾಗ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ತನ್ನ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆದರೆ, ಅವರನ್ನು 'ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿ ಬಾಲ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬಹುದು.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

types of outs in cricketHow many types of cricket outs are there

