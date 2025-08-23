English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ? ಹೆಚ್ಚೇ?

Pakistan Cricketers Salary:  ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಂಬಳ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ? ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚೇ? ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 23, 2025, 09:02 AM IST
    • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರು ಸಂಬಳದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?
    • ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ? ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚೇ?
    • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ

Trending Photos

ಇಂದು ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಶುರು! ರಾಜವೈಭೋಗ, ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ!
camera icon8
Shani Amavasya
ಇಂದು ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಶುರು! ರಾಜವೈಭೋಗ, ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ!
ಡಾಲರ್‌ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ..
camera icon6
Gold rate today
ಡಾಲರ್‌ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ..
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ!!
camera icon6
Trikon Rajyoga
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ!!
ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ
camera icon10
EPS
ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ? ಹೆಚ್ಚೇ?

Pakistan Cricketers Salary: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಸಖತ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರು ಸಂಬಳದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕುಬೇರನಿಧಿಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ! ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಂಬಳ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ? ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚೇ? ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. 

ದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಿಸಿಬಿ 2025-26 ಋತುವಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ -2025-26 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೆಳದರ್ಜೆಗಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಡಿತ: ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಸಂಬಳ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 13.95 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಬಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ 9.28 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಕಡಿತ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆಯಂತೆ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್!! ಈ ದಿನದಿ

ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ: ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರ ವೇತನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕೆಟಗರಿ-ಸಿ ಆಟಗಾರನ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ರೂ. 8.3 ಲಕ್ಷ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Pakistani cricketer salaryPakistani cricketer remuneration

Trending News