ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ? ಹೆಚ್ಚೇ?

Pakistan Cricketers Salary: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರು ಸಂಬಳದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಂಬಳ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ? ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚೇ? ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
ದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಿಸಿಬಿ 2025-26 ಋತುವಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ -2025-26 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೆಳದರ್ಜೆಗಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಡಿತ: ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಸಂಬಳ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 13.95 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಬಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ 9.28 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಕಡಿತ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ: ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರ ವೇತನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕೆಟಗರಿ-ಸಿ ಆಟಗಾರನ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ರೂ. 8.3 ಲಕ್ಷ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.