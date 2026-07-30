Ajinkya Rahane Networth: ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹೊರತಾಗಿ, ಆರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಐಪಿಎಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ವರೆಗೆ ರಹಾನೆ ಗಳಿಸಿದ ಗಳಿಕೆಯು ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಸುಮಾರು $10 ಮಿಲಿಯನ್) ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ಹಣಕಾಸು ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೂ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ..
ರಹಾನೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತು, ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಆಸ್ತಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಹಾನೇ ಮೂಲತಃ ಮುಂಬೈನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ರಹಾನೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹80 ರಿಂದ ₹85 ಕೋಟಿ ($10 ಮಿಲಿಯನ್) ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಿರುವ ರಹಾನೆ, ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ 55 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸಿಯೆಟ್ (CEAT), Boostನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಗಳು:
ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೇ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುಣೆ, ಲೋನಾವಾಲ ಮತ್ತು ಮಾತುಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಕಾರುಗಳ ಒಡೆಯ ರಹಾನೆ
ಆಸ್ತಿ, ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆಡಿ, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್-ಬೆಂಜ್ ಮಾದರಿಯಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.