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Ajinkya Rahane Networth: ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ; ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?

Ajinkya Rahane Retirement: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 30, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:40 PM IST
Ajinkya Rahane Networth: ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ; ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?

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Prajwal B

Prajwal B

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Ajinkya Rahane Networth: ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ; ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?
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