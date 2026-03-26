  • ಕಳೆದ IPL ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿದ ತಂಡ ಯಾವುದು.. RCB ಅಲ್ಲ!

ಕಳೆದ IPL ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿದ ತಂಡ ಯಾವುದು.. RCB ಅಲ್ಲ!

ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್‌ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡುವ ತಂಡ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 26, 2026, 09:55 PM IST
ಕಳೆದ IPL ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿದ ತಂಡ ಯಾವುದು.. RCB ಅಲ್ಲ!

Cheerleaders earn in IPL: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಆರಂಭವಾಗಲು ಎರಡು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 11 ಜನರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ಈಗ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ 28 ರಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ RCB vs SRH ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡುವ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್‌ಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?.    

ಐಪಿಎಲ್‌ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್‌ಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್‌ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹಾಕೋ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರು ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್‌ಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್‌ಗಳು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು‌ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?. 

ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್ಸ್‌ಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಳವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಆಯಾ..ಆಯಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿದ ತಂಡ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR). ಕೆಕೆಆರ್ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್ಸ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 24,000 ರೂ. ದಿಂದ 25,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 20,000 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) 17,000 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದ್ರೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು 12,000 ರಿಂದ 15,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ತಂಡ ಗೆದ್ದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 3,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ. ರಿಂದ 12,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಒಬ್ಬ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ 2.5 ರೂ. ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತವೆ. ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ, ವಿಮಾನ ದರ, ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ವೆಚ್ಚಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

IPL 2026IPL cheerleaders salaryIPL cheerleaders earnings per matchSRH vs RCBRCB vs SRH

