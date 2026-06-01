IPL 2026:ಅಂದರೆ ಬರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಿದ್ದಂತೆ.. ಈ ಹಬ್ಬ ಮಾರ್ಚ್ 28ಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಮೇ31ಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ನ ಅದೇ 10 ಪ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾವಾಯಿತು. ಸದ್ಯ 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಐಪಿಎಲ್ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.
2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನ ಅದೇ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ)ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK)
ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC)
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (ಜಿಟಿ)
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR)
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG)
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI)
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS)
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR)
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB)
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH)
ಈ 10 ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿತು. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ (BCCI) ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಟಗಾರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹130 ರಿಂದ ₹140 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಐಪಿಎಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ವೆಚ್ಚಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹6,800 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಆಟಗಾರರ ಸಂಬಳ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹90-₹100 ಕೋಟಿಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಆಟಗಾರರ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೀಸ್: ಆಡುವ 12 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ₹7.5 ಲಕ್ಷ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೀಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚ: ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳ ಪ್ರಯಾಣ, ಹೋಟೆಲ್ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹35 ರಿಂದ ₹50 ಕೋಟಿಗಳವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ₹50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು (ಒಟ್ಟು ₹3.5 ಕೋಟಿ) ತಂಡಗಳು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ BCCIನ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ನೋಡೊದಾದ್ರೆ, ಸಂಘಟಕರಾದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹20 ಕೋಟಿ), ಇತ್ತ ಮೈದಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ BCCI ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತದೆ.