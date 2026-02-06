English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೋ? ಕಡಿಮೆಯೋ?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೋ? ಕಡಿಮೆಯೋ?

Pakistan Cricketers Salary: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚೋ? ಕಡಿಮೆಯೋ? ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 6, 2026, 01:09 PM IST
  • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನವು
  • ದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಸಹ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೋ? ಕಡಿಮೆಯೋ?

Pakistan Cricketers Salary: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನವು. ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಶ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚೋ? ಕಡಿಮೆಯೋ? ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಸಹ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.. ಇದರರ್ಥ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ-2025-26 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೆಳದರ್ಜೆಗಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾದ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ! ಪ್ರತೀ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ

ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಕೆಟಗರಿ-ಎ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಸಂಬಳ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.13.95 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಕೆಟಗರಿ-ಬಿ ಗೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ರೂ.9.28 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಡಿತ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರ ಪಂದ್ಯದ ಸಂಭಾವನೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.. ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವರ್ಗ-ಸಿ ಆಟಗಾರನ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ರೂ. 8.3 ಲಕ್ಷ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನ ಸಂಬಳದ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ! ಪ್ರತೀ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

