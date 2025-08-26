ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Cricket Pension: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತದ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರು ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ, ಹೆಚ್ಚಳದ ವಿಧಾನ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 37,500 ರೂ.ಗಳಿಂದ 60,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಆಟಗಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 15,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 30,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 50,000 ರೂ.ಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಈಗ 70,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.