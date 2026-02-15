ಭಾರತ-ಪಾಕ್‌ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

India vs Pakistan cricket match: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರಬಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2024 ರಿಂದ 2027 ರವರೆಗಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ರೋಲಿಂಗ್ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಕನಸು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂಡಿಯಾ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ: ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ವರುಣ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ..
ವಿಶ್ವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಐಸಿಸಿ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಶೇ.38.50 ರಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 2079 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂತಹ ಇತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೂ ಅದು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಐಸಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೇವಲ 5.75% ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 310 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದನ್ನೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೆ.
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಐಸಿಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವೊಂದು ಕೇವಲ ಸುಮಾರು 1,800 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಐಸಿಸಿ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಟಿ 20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 13 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಭಾರತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ (119 ರನ್ಗಳು) ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ 20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಕೊಲಂಬೊ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಫೈಟ್! ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಜಯದ ಅದೃಷ್ಟ?