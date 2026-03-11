English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ? ಇತರ ಆದಾಯದ ನಿಯಮಗಳೇನು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ, ಬಹುಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 11, 2026, 09:32 PM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
  • ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ, ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ, ಬ್ರಾಂಡ್‌ ಅನುಮೋದನೆಯ ಆದಾಯ
  • ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ, ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಡಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ? ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಅಥವಾ ಲೀಗ್ ಆದಾಯದಂತಹ ಅವರ ಇತರ ಗಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

ಇಝ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಬಿಸಿಸಿಐ, ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆತ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕ ಗಳಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಆ ಆದಾಯವು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ NRI ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಸ್‌ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವ ಇಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್!‌ 2 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ..

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ/ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದಾಯವನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ 10 ಪ್ರತಿಶತ TDS ಅನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡಿತವನ್ನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2025ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 393 (ಹಿಂದೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 194 J) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ವೃತ್ತಿಪರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ 18 ಪ್ರತಿಶತ GST ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಆಯೋಜಿಸುವ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ GST ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ನಿಯಮಗಳು

ಪಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಥವಾ ವಿಜೇತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ವಿಜೇತರ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೇ.30ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದಿಂದ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಟಿಡಿಎಸ್ ಸಹ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಈ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ II (ಸಂಖ್ಯೆ 10) ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 (17A) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ.. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಪಡೆದ ಆ ಟೀಮ್‌ ಯಾವುದು?

ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಲೀಗ್‌ಗಳ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು

ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಖಾಸಗಿ ಲೀಗ್‌ಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪಡೆಯುವ ಹಣ ಅಂದರೆ ಹರಾಜು ಶುಲ್ಕಗಳು, ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಣ ಹಣ (Retention money) ಇವುಗಳನ್ನ "ವ್ಯವಹಾರ/ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆದಾಯವನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಈ ಆದಾಯದಿಂದ 10 ಪ್ರತಿಶತ TDSನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 1961ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 194 J ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ 18 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನ ಸಹ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Tax on Match FeesCricketer Tax RulesCricketer Tax Rules in indiaCricket Match Fee TaxIPL Tax Rules

