ವೈರಿಗಳ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್! ಭಾರತ- ಪಾಕ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

IND vs PAK T20 World Cup 2026: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 11 ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಬುಕ್ಮೈಶೋನಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?.
ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಐಸಿಸಿಯೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬುಕ್ಮೈ ಶೋನ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಫುಲ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬುಕ್ಮೈಶೋ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದರು.
ಫೆಬ್ರುವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ?.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವರು, tickets.cricketworldcup.com ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ BookMyShow ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ನಗರದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
