RCB distribute the Rs 20 crore: ಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಇಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಎದುರಿಸಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ RCB ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡವು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ ಯಾರ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ? ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೋ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೇಡ್ ಓನರ್ಗೋ?.
ಐಪಿಎಲ್ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಲು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ತನ್ನ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡವು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮಾಲೀಕರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತರಬೇತಿ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ₹10 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕರು ಈ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪಾಲುದಾರರಿಂದಲೂ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.