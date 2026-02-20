English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, KL ರಾಹುಲ್‌ ನೋಡುವ ಚಾನ್ಸ್‌!

ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, KL ರಾಹುಲ್‌ ನೋಡುವ ಚಾನ್ಸ್‌!

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಕಾತುರದಿಂದ ಇದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ KL ರಾಹುಲ್‌ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 20, 2026, 02:19 PM IST
  • ಈ ಮೊದಲು 15 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ
  • ಬಲಿಷ್ಠ ಬಂಗಾಳವನ್ನ ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
  • ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಪೈಪೋಟಿ

Trending Photos

ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿಂಪಲ್‌ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ
camera icon6
Cheek Dimple Meaning
ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿಂಪಲ್‌ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ
ವಿಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಂಗುಸಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಘಟ ಸರ್ಪವೂ ನರಳಿ ನರಳಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತೆ..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon5
snake and mongoose fight
ವಿಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಂಗುಸಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಘಟ ಸರ್ಪವೂ ನರಳಿ ನರಳಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತೆ..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..?
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಹು-ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ!
camera icon12
sun rahu conjunction 2026
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಹು-ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ!
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ! ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟವಿದ್ದರೂ ವಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ..
camera icon10
Anosmia
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ! ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟವಿದ್ದರೂ ವಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ..
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, KL ರಾಹುಲ್‌ ನೋಡುವ ಚಾನ್ಸ್‌!

Hubballi to host Ranji final: ಉತ್ತರಖಂಡ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ ಕೂಡ ಫೈನಲ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್‌ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಜನಗರದಲ್ಲಿರುವ KSCA ಮೈದಾದನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರದ ನಡುವೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಿಂದ 5 ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 2014-15ರ ನಂತರ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ..

ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್ ಕಮ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್‌‌ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ತಂಡದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಇದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡಿ.. ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಭಾರತ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬೇಕೇಬೇಕು!

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್‌ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 15 ಬಾರಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಿದೆ. ಈ ಮೊದಲೇ 2022ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ 67 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಬಂದಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂದ್ದಂತೆ ಅಂಪೈರ್‌, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಮೇಲೆ ಜೇನು ನೋಣಗಳ ದಾಳಿ.. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೂ ಬಿಡದೇ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವು!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ranji final MatchKarnataka vs Jammu Kashmirfinal Match held in HubballiKSCA Stadium2025–26 Ranji Trophy final

Trending News