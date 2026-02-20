Hubballi to host Ranji final: ಉತ್ತರಖಂಡ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಜನಗರದಲ್ಲಿರುವ KSCA ಮೈದಾದನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರದ ನಡುವೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಿಂದ 5 ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 2014-15ರ ನಂತರ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ..
ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ತಂಡದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 15 ಬಾರಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಿದೆ. ಈ ಮೊದಲೇ 2022ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ 67 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ.
